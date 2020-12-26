اجراءات قانونية ضد 60 ألف شركة “وهميَّة” في العراق

2020/12/26 | 08:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تتابع الجهات المختصّة منذ شهر تقريباً الملاحقة القانونية والفنية لقرابة 60 ألف شركة مسجلة رسمياً ولا تمتلك نشاطاً تجارياً حقيقياً، فيما أكدت تلك الجهات أنَّ أمام تلك الشركات شهرا واحدا لتصويب أوضاعها ودفع ما عليها من غرامات وضرائب للدولة.ونقلت الصباح في تشرين الثاني الماضي، عن مدير عام دائرة التسجيل السابق بوزارة التجارة رشاد خلف هاشم، تأكيده “وجود 80 ألف شركة مُسجّلة، منها شركات لا وجود لها منذ 15 سنة”.كما أكد هاشم أن “الشركات التي لها نشاط تجاري خاص هي 20 الف شركة، وبذلك نكون أمام 60 الف شركة وهمية”، مبيناً أن “الوزارة باشرت باجراءات غير مسبوقة لتصفية هذه […]

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