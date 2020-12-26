الاستخبارات العسكرية تحبط عملية إطلاق صواريخ في محافظة عراقية

2020/12/26 | 08:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، إحباط عملية إطلاق صواريخ في محافظة صلاح الدين، والاستيلاء على منصة الإطلاق.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة تم احباط عملية إطلاق صواريخ من منصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين".وأضاف البيان، أن القوات الأمنية "استولت على المنصة، وهي راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين كانوا يرومون بها استهداف قطعاتنا الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة".

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