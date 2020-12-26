النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 9

2020/12/26 | 08:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن إطلاق البطاقة الوقودية رقم 9 في بغداد.وذكر بيان لوزارة النفط، أن “شركة توزيع المنتجات النفطية أطلقت البطاقة الوقودية في بغداد رقم 9 بواقع 50 لتراً من النفط الأبيض”.ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب حسب البيان “المواطنين للتزود بالحصة المذكورة عن طريق المحطات وساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين”، مبيناً أن “الشركة ستطلق الوجبات تباعا حال استكمال التجهيز”.

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