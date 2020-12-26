اطلاق البطاقة الوقودية رقم 9 في بغداد بواقع 50 لتراً من النفط الابيض

2020/12/26 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية عن اطلاق البطاقة الوقودية في بغداد رقم ٩ بواقع ٥٠ لتر من النفط الابيض.

ودعا رئيس مجلس ادارة الشركة الاستاذ حسين طالب المواطنين للتزود بالحصة المذكورة عن طريق المحطات وساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين مبينا ان الشركة ستطلق الوجبات تباعا حال استكمال التجهيز.

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