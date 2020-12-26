إزالة التجاوزات عن موقعين اثريين في بغداد

2020/12/26 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، السبت، عن إزالة عن التجاوزات عن موقعين اثريين في العاصمة بغداد.

وقال مدير اعلام الهيئة العامة للاثار والتراث حاكم الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن دائرته “ازالت التجاوزات عن موقعي تل حرمل والباب الوسطاني في بغداد”، مبينا ان “الازالة تضمنت منازل متجاوزة عدة على موقع تل اسود، وتم هدمها وتغريم اصحابها بمقدار الضرر الذي لحق بالموقع الآثاري وفق قانون رقم 55 لسنة 2002 الخاص بالآثار والتراث”.

وأضاف الشمري، أن “المتجاوزين قاموا بالبناء العشوائي حول محيط تل حرمل في بغداد”، مبينا أنه “سيتم تطبيق القوانين النافذة بحق المتجاوزين من اجل المحافظة على المواقع الاثارية للحد من البناء العشوائي بمحيطه ورفع النفايات المتراكمة بمحيطه وحل مشكلة الحراس”.



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