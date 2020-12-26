الاستخبارات العسكرية تحبط عملية إطلاق صواريخ في صلاح الدين

2020/12/26 | 09:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أحبطت الاستخبارات العسكرية، السبت، عملية إطلاق صواريخ لـ"استهداف مناطق سكنية" في محافظة صلاح الدين.

يتبع...

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