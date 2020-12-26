2020/12/26 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، السبت، عن انجاز تصاميم مشروع ( العراق المصغر) بصفته معلما حضاريا جديدا في العاصمة سيشيد في متنزه الزوراء قرب فندق الرشيد.وقال مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية بالوزارة حسن مدب مجحم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع يعد معلما حضاريا وسياحيا وثقافيا ينفذ لاول مرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار تنجز تصاميم مشروع “العراق المصغر”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار تنجز تصاميم مشروع “العراق المصغر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).