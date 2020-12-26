ناشط دولي: عفو ترامب عن قتلة بلاك ووتر يشجع الجنود الامريكان على ارتكاب الفظائع

2020/12/26 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الناشط والمناهض للحرب في الولايات المتحدة ويلي تو إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن المتعاقدين العسكريين المسجونين بسبب مذبحة مدنية في بغداد سيشجع الجنود الأمريكيين على ارتكاب المزيد من الفظائع.ونقلت وكالة سبوتنك الروسية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن محرر صحيفة فيرجينيا ديفندر والناشط المناهض للحروب ويلي تو […]

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