النفط تطلق بطاقة وقودية جديدة

2020/12/26 | 09:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة النفط، السبت، إطلاق البطاقة الوقودية رقم 9 في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (26 ايلول 2020)، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية أطلقت البطاقة الوقودية في بغداد رقم 9 بواقع 50 لترا من النفط الأبيض".

واضاف، ان "رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب دعا المواطنين للتزود بالحصة المذكورة عن طريق المحطات وساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين".

واوضح، أن "الشركة ستطلق الوجبات تباعا حال استكمال التجهيز".

ا.ح

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