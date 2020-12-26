النمسا بعيون بدل رفو

2020/12/26 | 09:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتجع (باد كاستاين)..منتجع النبلاء في فترة الامبراطورية النمساوية

منتجع الرومان والكيلخيين والقياصرة

عاش منتجع (باد كاستاين) مرحلة مهمة للغاية عبر تاريخه وهي فترة الامبراطورية النمساوية، حيث كان المنتجع لطبقة النبلاء فقط وبعد انهيار صرح الامبراطورية النمساوية غدت القصور فنادقاً ضخمة ومن اهم المناطق السياحية في النمسا وكما يتم تسميتها ايضا عالمياً بأنه منتجع (مونتي كارلو) جبال الألب.



منتجع صغير يبلغ عدد ساكنته 4152 نسمة حسب احصائية عام 2016 ولكن الاعداد الضخمة التي تتجه الى المنتجع من السواح والزوار يعادل الاضعاف من عدد سكانه.



للمنتجع اهمية واضحة وطبيعية كونه يقع في وادي (كاستاين) ويتبع بلدة الحديقة الوطنية للمحمية الطبيعية (تاورن).



يستقبل المنتجع عبر فنادقة الضخمة الاعداد الكبيرة من المرضى للعلاج في الينابيع المعدنية الساخنة في المنتجع وخاصة المرضى بامراض الروماتيزم والتشنجات.



شلال ساحر يهدر بين الابنية الضخمة في قلب المدينة ليمنحها لوحة رومانسية للغاية والجسر المعلق في جبالها واما دروب المشي والتي تسمى بدروب الجنة لما لها من جمالية وهواء نقي فهي قبلة عشاق المشي لمسافات طويلة.لذلك يعد المنتجع المركز السياحي لقضاء العطلات والاجازات.

يقع منتجع (باد كاستاين) على ارتفاع 1000 متراً فوق مستوى سطح البحر وفي قلب الحديقة الوطنية ،في اقليم (سالزبورغ) حيث الهواء الجبلي النقي وهذه المنطقة تخلو من الضباب لانها تقع على ارتفاع كبير فوق مستوى سطح البحر.للمنتجع المظهر الساحر حيث الابنية والقصور الكبيرة الساحرة في تناغم وانسجام مع الطبيعة والبيئة الرائعة والتاريخ وفنون العمارة.يعد المنتجع نمساوياً عالمياً حيث الاسترخاء والاستجمام والهواء النقي بجنب الحمامات الساخنة وكذلك تكثر فيه البرامج الترفيهية والنشاطات الرياضية ووسائل الراحة ويضم 17 نبعاً من المياه المعدنية الساخنة ولذلك تسمى المنطقة بجنة الشتاء وتعد المكان المثالي للتزلج والعديد من الاسباب لتغدو جنة الشتاء ولكن البعض الاخر يسميها بجنة الصيف واكتشاف الدروب الساحرة للمشي والمسافات الطويلة والركض وركوب الدراجات والخيل بحيث تغدو الحديقة الوطنية بحديقة الجنة.

كان المنتجع يسمى سابقاً بمنتجع القياصرة ولذلك زيارة فنادقها اشبه بزيارة قصور القياصرة .

شلال المنتجع في قلب البلدة سحر وجمال..

يهدر شلال في قلب منتجع (باد كاستاين) والدفق العنيف للشلال يخلق رومانسية واجواء فريدة من نوعها والسحر وهدير الشلال وتلاطمه بالصخور يحمل رسالة جمال للزوار والسواح،هناك الدروب للمشي ولمتابعة الشلال والعودة للنبع الاصلي وتبدأ الرحلة على الاقدام من ساحة (الكونغرس) في المنتجع وعلى طول الطريق حيث التناغم مع الروح والافكار الجميلة والسحر والدرب الجذاب، ويفضل في هذا الدرب بأن تكون الاحذية قوية مع الملابس المناسبة.يكون السير في الدرب عادة ضمن مجاميع سياحية وبرفقة دليل ويقوم بها جمعية السياحة في (باد كاستاين) وللرحلة اوقات معينة للذهاب والعودة..ومن تاريخ (باد كاستاين) نظرة ثاقبة على اقدم مبنى تاريخي في المنطقة وهو في مدخل وادي (كاستاين) وهو برج (وادي كاستاين).

برج وادي (كاستاين) رحلة الى التاريخ..

لقد شيد البرج ليكون حماية للوادي وسكان المنطقة.جولة في اطلال واسوار البرج مثيرة ومهمة ورحلة الى التاريخ واستمتاع بأقدم مبنى في منطقة (كاستاين).لقد اشتهر المبنى كثيرا في القرن السادس عشر حين غدا مقراً للادارة والحكم.



يوجد الان في المبنى المتحف الذي يبرز تاريخ المنطقة وارشيف لتاريخ المنطقة والحياة والاسلحة.

خلال زيارات السواح والزوار وبالاخص الاجانب فهم يبحثون عن تاريخ المنتجع والاشياء الجذابة والمثيرة للاهتمام في المنطقة ويكون الجواب بأن الينابيع المعدنية الساخنة مشهورة عالمياً منذ ان تم استيطانها من قبل الانسان في هذه المنطقة.لقد كانت المنطقة المركز الرئيسي للتجارة وبالاخص في نهاية الوادي حيث كان الناس ينقلون السلع بجيادهم من الشمال الى الجنوب وبالعكس في مهمات كثيرة على 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.لقد استقر الرومان منذ اكثر من 2000 عام في وادي(كاستاين) وتعرفوا بالفعل على القدرة الشفائية للمياة والينابيع المعدنية في هذه المنطقة وحاولوا ان يحافظوا على الينابيع واما الكيلخيين فعملوا في صناعة الذهب وهذا ما ادى في القرون الاتية الى ازدهار كبير في الوادي عبر التجارة.

لقد ذكر اسم(باد كاستاين) بصورة رسمية وللمرة الاولى في وثيقة عام 1203 وجاءت شهرة (باد كاستاين) من ينابيع الشفاء والتي وصلت ذروتها في القرن السادس عشر ولكن في القرون التي تلتها وظهور كارثة الطاعون في النمسا ادى الى زوال تعدين الذهب وتوقف تطوير المنتجع الصحي بعد ان دمر الطاعون دولة النمسا..!!

هناك العديد من عوامل الجذب والمثيرة للاهتمام في المنتجع والمنطقة ومنها:الكنيسة..حيث كانت موقعاً للتجمعات البروتستانتية في عصر الاضطهاد والملاحقة، برج وادي(كاستاين)،كنيسة(بادهوف كاستاين) والتي تعد من اجمل واكبر فنون العمارة القوطية في اقليم (سالزبورغ).



واشياء اخرى كثيرة..مع بداية فصل الصيف تكون اوركسترا (يوهان شتراوس) حاضرة في المنتجع وتاخذ جمعية السياحة على عاتقها بمسك زمام تقاليد موسيقية طويلة والى القرن التاسع عشر.منذ عام 1988 تقدم اوركسترا (يوهان شتراوس سالزبورغ) وتحت اشراف البروفيسور (باوس) في(باد كاستاين) للضيوف في النمسا والعالم عروضهم الكلاسيكية،وتضم برامج الكونسيرت الاوبريتات والالحان الموسيقية وموسيقى الافلام،الموسيقى الرومانسية والكلاسيكية ورقصات فالسا فيينا والتانغو وكذلك موسيقى العبقري( يوهان شتراوس).



تقدم عروض الكونسيرت على المسرح في الهواء الطلق..تتنوع النشاطات الفنية والثقافية والعروض والمغامرات في منتجع (باد كاستاين) وكذلك يوجد في المنتجع المتحف القديم وهي مجاميع تم اهدائها للمتحف من قبل الاهالي للحفاظ على تاريخ البلدة ..وبالنسبة للتزحلق على الثلج الكثير من الحكايات وقبلة العالم والرومانسية ..

رحلة الى المنتجع سفر الى تاريخ وحضارات سكنت المنطقة وعاشت بازدهار..!!

PUKmedia / بدل رفو - النمسا

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