إطلاق بطاقة وقودية من النفط الأبيض في بغداد وتحديد كمية عدد اللترات

2020/12/26 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، إطلاق البطاقة الوقودية رقم 9 للنفط الأبيض في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية أطلقت البطاقة الوقودية في بغداد رقم 9 بواقع 50 لتراً من النفط الأبيض".

ووفقاً للبيان، دعا رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب "المواطنين إلى التزود بالحصة المذكورة عن طريق المحطات وساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين"، مبيناً أن "الشركة ستطلق الوجبات تباعا حال استكمال التجهيز".

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