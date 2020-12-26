احباط عملية اطلاق صواريخ والاستيلاء على المنصة الخاصة بها في صلاح الدين

2020/12/26 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ احبطت الاستخبارات العسكرية عملية اطلاق صواريخ واستولت على المنصة الخاصة بها في صلاح الدين.وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه : بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة تم احباط عملية اطلاق صواريخ من منصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على المنصة وهي راجمة محلية الصنع عيار ١٠٧ ملم حيث كان الارهابيون يرومون بها استهداف القطعات الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة./انتهى9

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