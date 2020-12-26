كلوب يتحدث عن سبب غريب يدفع صلاح لمغادرة ليفربول

2020/12/26 | 09:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بعد ساعات من تصريحات متفائلة بشأن مشاعر النجم المصري محمد صلاح ومستقبله داخل أسوار “أنفيلد”، عاد مدرب ليفربول ليدلي بتصريحات أخرى يمكن وصفها بالعكسية، حرص خلالها على التأكيد أنه “لا يمكنه إجبار أي لاعب على البقاء إذا أراد الرحيل”.ولم يستبعد صلاح الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا خلال حوار نادر أجراه مع صحيفة “آس” الإسبانية قبل أيام، معربا عن خيبة أمله لعدم اختياره قائدا خلال مباراة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، أمام ميدتيلاند الدنماركي.والخميس اعتبر كلوب أن صلاح في حالة مزاجية جيدة، ويشعر بالسعادة في ليفربول، نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في […]

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