بايدن وزوجته يوجهان رسالة للامريكيين بمناسبة

2020/12/26 | 09:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، رسالة بمناسبة "احتفالات الكرسمس"

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