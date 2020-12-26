شاهد..كليب مميز ومؤثر في ذكرى اغتيال قادة النصر

2020/12/26 | 09:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاعلام الحربي في اليمن قصيدة للمنشد المجاهد عيسى الليث يؤكد فيها ان دماء المقاومين واحدة وان المقاومة لن تتخلى عن ثأرها....

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