2020/12/26 | 09:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سفير الجمهورية اليمنية لدى طهران "إبراهيم الديلمي"، شعوب الأمة الإسلامية الى الوحدة في مواجهة المستكبرين والطغاة والظالمين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير اليمن في طهران يدعو الأمة الإسلامية للوحدة بوجه المستكبرين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير اليمن في طهران يدعو الأمة الإسلامية للوحدة بوجه المستكبرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).