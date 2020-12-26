غادرنا... بعد أن صار مثالا... في التضحية... - محمد الحنفي

2020/12/26 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي لقد عاش كريما...قضى عمره...في التضحية...من أجل...جماهير الشعب...من أجل...العمال الأجراء...من أجل...باقي الكادحين...في هذا الوطن...°°°°°°كان أحد الثلاثة...القادوا النضال...في كل المستويات...كان هناك...قائدنا...مبارك المتوكل...وقائدنا...المحجوب حبيبي...وإلى جانبهم...معهم...عبد الكريم بندقية...الغادرنا...الصار ......





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