أهداف فلسفة التربية - زهير الخويلدي

2020/12/26 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة " فلسفة التربية، التفكير الفلسفي في طبيعة التعليم وأهدافه ومشكلاته.



فلسفة التعليم هي وجه جانوس، وتتطلع إلى الداخل إلى الانضباط الأبوي للفلسفة وإلى الخارج إلى الممارسة التعليمية.



(في هذا الصدد، فهو مثل المجالات الأخرى للفلسفة "التطبيقية"، مثل فلسفة القانون، وفلسفة العلم، وفلسفة الطب، بما في ذلك أخلاقيات علم الأحياء.) يتطلب هذا التركيز المزدوج العمل على جانبي قسّم بين النظرية والممارسة، مع ......





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