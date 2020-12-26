لجنة نيابية مختصة تحذر من “انهيار” الاقتصاد العراقي بسبب “السياسات الفاشلة”

2020/12/26 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل الناشي، السبت ، من انهيار الاقتصاد العراقي مع استمرار السياسة الفاشله للاداره المنتخبة ، مبينا أن الحكومة تدور في فلك محاربة الموظفين.

وقال الناشي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاحزاب الفاسدة احجبت الخير عن الشعب العراقي من خلال مسكها لعقود الوزارات والصفقات الكبيره التي قد فكر بها من قبلهم ازلام الهدام (في إشارة الى رئيس النظام السابق صدام) واستحوذوا على ما استحوذوا عليه”.

وأضاف ان “الشعب سيتحرك مرة اخرى لانقاذ الوضع الاقتصادي قبل فوات الأوان من قبضة الأحزاب الفاسدة التي تولت الحكم عبر السنوات السابقة ولم تحقق سوى كثرة مال المفسدين وضعف تطبيق القانون”.

ولفت الناشي إلى أن “الكثير من الأموال قد تستغل في غير محلها وقد تحدث حالات فساد غير مسبوقة وهذا ما حذرنا ونحذر مرة أخرى من انهيار الاقتصاد العراقي”.

وكانت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي أعربت في وقت سابق عن استغرابها من إجراءات الحكومة بشأن الأزمة المالية والاقتصادية، واصفا إياها بالإجراءات الترقيعية.



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