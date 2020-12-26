طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع المقاومة في غزة

2020/12/26 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مختلف محافظات غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن سلاح الجو الاسرائيلي بدأ غاراته، ردًا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان، مساء الجمعة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافًا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ دون وقوع أي اصابات.

كما وأفادت بإستهداف “موقع رعد” العسكري، بخمسة صواريخ من الطيران الحربي شرقية حي التفاح.

وقصفت مدفعة الاحتلال مرصد للمقاومة بقذيفتين شرق المحافظة الوسطى.



وأعادت مدفعية الاحتلال قصف نقطة عسكرية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .



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