إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة جراء حادثة إطلاق نار في برلين

2020/12/26 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت خدمة الإطفاء أنّ ثلاثة أصيبوا في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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