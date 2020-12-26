2020/12/26 | 09:48 - المصدر: سفن سكاي

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رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور : جولة ليلية امس لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد 7 SKY TV.

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