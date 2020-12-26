مركز أبحاث: الاقتصاد الصيني سيتجاوز الأمريكي بحلول 2028

2020/12/26 | 09:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد مركز أبحاث بأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم عام 2028، وذلك قبل خمس سنوات مما كان متوقعا، ويرجع ذلك إلى تباين تعافي البلدين من جائحة فيروس كورونا.وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في تقرير سنوي نُشر اليوم السبت: “لبعض الوقت، كان صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي”.وأضاف أن “جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين”.ومضى المركز يقول إن “مهارة الصين في إدارة (ملف) الجائحة، وما فرضته من إجراءات عزل عام صارمة في بدايات الأزمة، وتأثر النمو على الأمد […]

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