'مسعفة التحرير' تروي لـ NRT كواليس اختطافها (صور)

2020/12/26 | 09:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت انتصار ناهي، الشهيرة بـ "مسعفة التحرير"، السبت، كواليس ما تعرضت له اثناء اختطافها على يد مجموعة مجهولة، وسط العاصمة بغداد.

وقالت ناهي في تصريح خصت به "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (26 كانون الاول 2020): "منذ انطلاق احتجاجات تشرين وانا اساند المتظاهرين والقوات الامنية وخلال هذه الفترة تعرضت لـ (دخانيات) احداها اصابتني فضلا عن عمليات اغتيال فاشلة".

وأضافت: "بعد 15 يوم من عمليات اختطاف باءت بالفشل، تعرضت لاختطاف على مجموعة، اقتادتني من منطقة باب المعظم في بغداد الى منطقة غير معلومة بعينين معصوبتين".

وتابعت، "هذه الفترة تعرضت لضغوطات نفسية وجسدية، كان الهدف منها ارغامي على تصوير مقطع مصور اعترف من خلاله بانني تابعة للسفارة والبعث..



لكن رفضت ذلك وقلت لهم لن ابيع وطني ولن ابيع دم الشهيد".

وأشارت إلى أن "المجموعة الخاطفة مارست شتى طرق التعذيب عبر الصعق الكهربائي والضرب الجسدي والترهيب، وحين اتعرض للاغماء يتم ايقاضي عبر مياه باردة مثلجة".

وأوضحت أنه "بعد الإنتهاء من التحقيقات والتعذيب تم اقتيادي إلى مكان معصوبة العينين و أخبروني انه لمدة 15 دقيقة لا تلتفي وإلا سنقتلك، من ثم لحسن الحظ وجدت سائق تكسي أخبرني اني اتواجد في تلك اللحظة بمنطقة بسماية".

واختتم مسعفة التحرير حديثها قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل".

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