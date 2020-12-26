اختتام بطولة كوردستان للقوة البدنية في السليمانية

2020/12/26 | 09:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت مساء الجمعة بطولة القوة البدنية التي جرت برعاية نادي بازيان في محافظة السليمانية، وبمشاركة (16) قاعة رياضية و(78) لاعبا.

وحاز على المركز الأول قاعة حاجياوة والذي حصدت (57) نقطة وحصل على المركز الثاني قاعة جوارباغ بـ (44) نقطة، وأما المركز الثالث قاعة كارزان ج A بـ (44) نقطة.

وقال فتحي عباس رئيس الاتحاد الكوردستاني للقوة البدنية لـ PUKmedia، إن البطولة أقيمت فعاليتها بنجاح واختتمت يوم 12/25 بعد تصفيات ومنافسات قوية بين اللاعبين، وثمن دور PUKmedia، السباقة في نقل الخبر.

PUKmedia / زيد محمود

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