شرطة ذي قار تعتقل تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 800 قرص مخدر

2020/12/26 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت شرطة ذي قار، السبت (26 كانون الأول 2020)، القبض على متاجر بالمخدرات وضبط اكثر من 800 قرص مخدر بحوزته في مدينة الناصرية.

وذكرت الشرطة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "شعبة مخدرات الناصرية تمكنت من القبض على متهم بحوزته 840 قرصاً مخدراً من نوع (الكبتي) اثناء عملية البيع".

واضافت، ان "المتهم البالغ من العمر 23 عاماً يسكن مدينة الناصرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

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