اعتقال عشرة من المشتبه بهم جنوب الموصل

2020/12/26 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعتقلت القوات الامنية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى عشرة عناصر من المشتبه بهم بعملية امنية جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان القوات الامنية نفذت عملية تفتيش ومداهمة في قرية (الحود ) الواقعة جنوب مدينة الموصل ، لملاحقة المطلوبين وفق قاعدة البيانات "واضاف :" ان عملية التفتيش اسفرت عن اعتقال (عشرة )من المشتبه بهم "/انتهى

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