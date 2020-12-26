اعادة فتح اكبر كنائس بلدة(كرمليس )تزامنا مع ايام اعياد المسيحيين المجيدة في سهل نينوى

2020/12/26 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري مع عدد من رجال الدين المسلمين والمسحيين اكبر كنائس بلدة كرمليس ضمن قضاء الحمدانية 40 كم شرق الموصل بعد تدميرها من قبل عصابات داعش الارهابي عام 2014 خلال سيطرتهم على البلدة تزامنا مع اقامة الاعياد والقداس وعودة 40 عائلة مسيحية من الهجرة .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " تم افتتاح كنيسة (كرمليس الام ) تزامنا مع ايام اعياد ميلاد المسيحيين في البلدة خلال احتفال حضره رجال دين مسيحيون، واقامة اول قداس في الكنيسة مع عودة 40 عائلة نازحة إلى البلدة بالتزامن مع افتتاح الكنيسة وأعياد الميلاد المجيدة صباح اليوم الجمعة اول ايام اعياد المسيحيين ".واكد الجبوري خلال الافتتاح على أهمية التعايش السلمي بين جميع المكونات في نينوى، والعمل معاً لبناء وإعمار المحافظة عامة وسهل نينوى خاصة الذي يعني بانه الوطن للمسيحيين مع أهمية عودة الإخوة المسيحيين إلى نينوى لما لهم من مكانة في المجتمع ".وتابع ان"العشرات من رجال الدين المسيحيين شاركوا بحفل الافتتاح واقامة القداس لمشاركتهم باعياد ولادة المسيح (ع)والابتعاد عن الخلافات مع زرع المحبة والاخوة المشتركة مابين المكونات في ارض نينوى "/انتهى

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