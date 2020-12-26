2020/12/26 | 10:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصيب طبيب في مدينة بوسطن الأميركية بحساسية شديدة بعد تلقيه، الخميس، لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا.

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