2020/12/26 | 10:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت خدمة الإطفاء إن “ثلاثة أصيبوا في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت”.

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرغ وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وقالت خدمة الإطفاء في برلين على تويتر إن 3 أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.

التالي

منذ 58 دقيقة

انتظاراً لبايدن..



تأجيل تشكيل الحكومة اللبنانية

منذ 13 ساعة

الصحة العالمية تكشف آخر معلوماتها حول السلالة الجديدة لكورونا

منذ 14 ساعة

تفعيل حالة الطوارئ في ولاية ناشفيل الامريكية

منذ 15 ساعة

بعد تهديد أميركي..



ظريف يحذر من أي مغامرة عسكرية

منذ 17 ساعة

وسائل إعلام أمريكية: انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل

منذ 17 ساعة

السفارة الامريكية تصدر توضيحا بشأن اخلائها

منذ 18 ساعة

الهند تعلن التوصل إلى ابتكار لقاح محلي فعال ضد كورونا

منذ 18 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مدى تحور سلالة كورونا البريطانية وتأثيره على فعالية اللقاحات

منذ 18 ساعة

لبنان يرصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

منذ 18 ساعة

البابا: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن يجب أن “تهزّ الضمائر”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 بجروح خطيرة في برلين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 3 بجروح خطيرة في برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).