المالية النيابية تكشف كواليس المفاوضات الأخيرة بين بغداد واربيل

2020/12/26 | 10:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ، السبت، عن كواليس الحوار مع الاقليم خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن شفافية البيانات هي أساس حل المشاكل بين المركز والاقليم .

وقالت التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك إيجابية في الحوار مع الوفد المفاوض الكردي وقد وطالبنا من الوفد بعرض البيانات لمعرفة مكامن الخلل بين الطرفين”.

وأضافت “أننا طالبنا بضرورة إعداد موازنة وحسابات ختامية من قبل الإقليم فمن خلالها سيتم معرفة المخصص والمصروف الفعلي وكمية سعر النفط المصدر والمستخرج وعدد الموظفين والمتقاعدين”.

وأشارت إلى ان “الإقليم لا يمتلك أي موازنات وعليه إعداد موازنة كما أن الموازنة ستكون هي الأساس في الحسابات الختامية والإقليم لا يمتلك أي حسابات ختامية فضلا عن توطين رواتب موظفي الإقليم”.

وكان مصدر أفاد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، بأن حكومة كردستان تريد تسليم 460 الف برميل نفط على أن تتحمل بغداد دفع رواتب الموظفين والبيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة كاملة.



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