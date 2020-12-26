2020/12/26 | 10:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت، (26 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.بغداد – السعر في بورصة الكفاح 142,100 ———————- البصرة / بورصة 141,500 —-—————- السليمانية / بورصة 142,750 ———————- الموصل / جملة 142,000

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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