لماذا تتعمد اميركا خرق سيادة العراق؟..المستشار يوضح السبب!

2020/12/26 | 10:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المستشار العسكري العراقي السابق صفاء الاعسم، السبت، عن السبب الحقيقي وراء انتهاك السيادة العراقية من قبل الولايات المتحدة والتلكؤ في تسليم الاسلح...

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