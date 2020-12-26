تصريح جديد من الصحة العراقية حول اللقاح والسلالة الجديدة

2020/12/26 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد اللقاح يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد”، لافتاً إلى أن “الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد”.وأوضح أن “عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود، وهذا الأمر حصل في جميع دول العالم، وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة”، مبيناً أن “الوزارة متواصلة بشكل […]

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