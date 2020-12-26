آرسنال وتشيلسي .. صِدام مثير في ديربي لندن

2020/12/26 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يستضيف آرسنال نظيره تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب “الإمارات”، في مواجهة “ديربي لندن”، التي تقام ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل آرسنال مواجهة الليلة وهو في موقف لا يحسد عليه، حيث يحتل المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فقط من 14 مباراة، في حين يتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ويعلم المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أن عدم الفوز في لقاء اليوم، قد يطيح به من تدريب “الغانرز”، بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات فقط في المسابقة، بالإضافة إلى عدم فوزه في آخر 7 مباريات، حيث خسر 5 مواجهات، وتعادل في إثنين، كما ودع منافسات كأس رابطة المحترفين من دور الثمانية، بالخسارة 1-4 أمام مانشستر سيتي.

أما فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، فيسعى الآخر لتحقيق الفوز في اللقاء، من أجل تضييق الخناق على ليفربول في صدارة جدول الترتيب، والعودة مرة أخرى للمربع الذهبي، بعد أن استعاد عافيته في الجولة السابقة بالفوز على وست هام يونايتد بثلاثية، عقب الخسارة أمام فريقي إيفرتون وولفرهامبتون في الجولتين السابقتين.



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