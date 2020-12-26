2020/12/26 | 10:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الحكومة المحلية في واسط، السبت، عن إلزام أصحاب المحال التجارية بتسعيرة موحدة للمواد الغذائية من خلال قائمة ستصدر بالاسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال المحافظ محمد المياحي، لسفن سكاي ، أن “هناك تنسيق بين خلية الأزمة الاقتصادية التي شكلت في المحافظة وغرفة التجارة لإعداد لائحة الأسعار”.



وبين ان “الغاية من هذه الائحة، هو ضمان عدم استغلال أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار من قبل بعض التجار واصحاب المحال التجارية”..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلزام اصحاب المحال التجارية بتسعيرة موحدة للمواد الغذائية 7 SKY TV.

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