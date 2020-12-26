2020/12/26 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

تنتهي صلاحية ملايين إعانات البطالة للأمريكيين، اليوم السبت، وذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على قانون بقيمة 2.3 تريليون دولار، كمساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

وباستمرار قرار رفض ترامب، قد يفقد حوالي 14 مليون مواطن في الولايات المتحدة هذه الإعانات، وفقا لبيانات وزارة العمل، حيث سيبدأ وقف العمل الجزئي للحكومة الأمريكية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، ما لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت قبل ذلك، وفقا لـ”رويترز”.

وبحسب الوكالة، فاجأ ترامب الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على حد سواء، بعدما أشار في وقت سابق إلى أنه غير راض عن الفاتورة الضخمة في مشروع التمويل الجديد، التي توفر 892 مليار دولار للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، بما في ذلك تمديد إعانات البطالة الخاصة التي تنتهي في 26 كانون الاول، و 1.4 تريليون دولار للإنفاق الحكومي العادي، حيث اتفق الجمهوريون والديمقراطيون بعد شهور من الجدل، على التمويل في نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من البيت الأبيض، إذ لم يعترض ترامب، على البنود قبل أن يصوت عليها الكونغرس مساء الاثنين الماضي.

ولفت الرئيس الأمريكي الحالي إلى أن “مشروع القانون يعطي الكثير من الأموال للمصالح الخاصة، والمشاريع الثقافية، والمساعدات الخارجية، في حين أن شيكاته التحفيزية البالغة 600 دولار لكل فرد من ملايين الأمريكيين المكافحين كانت صغيرة للغاية”، مطالبا برفعها إلى 2000 دولار.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفض ترامب تجديدها.. ملايين الإعانات في أميركا تنتهي صلاحيتها اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفض ترامب تجديدها.. ملايين الإعانات في أميركا تنتهي صلاحيتها اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).