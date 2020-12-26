2020/12/26 | 10:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: مصرف الرافدين يعلن عن توزيع رواتب الحشد الشعبي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: مصرف الرافدين يعلن عن توزيع رواتب الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: مصرف الرافدين يعلن عن توزيع رواتب الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).