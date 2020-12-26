العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا

2020/12/26 | 10:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة الاتحادي الدكتور حسن التميمي، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن التميمي يوم السبت، إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق ،وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات ،وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".

وأوضح أن "عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود، وهذا الأمر حصل في جميع دول العالم ،وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة"، مبيناً أن "الوزارة متواصلة بشكل يومي مع هذه الشركات ،والأمور تسير بانسيابية عالية ،وقريباً سيحصل العراق على هذا اللقاح ،ويبدأ بإعطائه إلى المواطنين".

PUKmedia / عن واع

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