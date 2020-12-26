’’صفقة القرن’’ تجبر ريال مدريد على التخلص من نجمي الفريق لاتمامها

2020/12/26 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

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ينوي فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بحسب آخر المستجدات الصحفية، الواردة مساء الجمعة، التخلص من خدمات اثنين من نجوم الفريق الأول، سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، من أجل تسهيل الحصول على خدمات لاعب يمكن وصف ضمه بـ"صفقة القرن الكبرى".

بيريز دخل في خلاف شديدة مع راموس ومودريتش، بسبب سياسة العام الواحد التي يتبعها حين يتفاوض مع اللاعبين أكبر من 30 عامًا، حيث يصر على منحهم موسمًا واحدًا فقط في العقد الجديد، بينما يرغب الثنائي الإسباني والكرواتي الحصول على عقد أطول، من أجل إنهاء مسيرتهما في ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة "le10sport" الفرنسية أنه "لن يتمكن الريال من حسم صفقته الكبرى، بضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، سوى بالتخلص من نجميه سيرجيو ولوكا".

الصحيفة شددت على أن "بيريز ينوي التضحية بهما من أجل توفير راتبهما الضخم، خاصة أن الريال يعاني من أزمات مالية حادة، إثر انتشار فيروس كورونا حول العالم، كما أن مبابي سيطلب أجرًا ماديًا ضخمًا، لذا يعني الأمر ضرورة رحيل مودريتش وراموس معًا".

وحال فشل الاستغناء عن اللاعبين في وقت واحد، سيضطر ريال مدريد إلى تأجيل صفقة مبابي حتى صيف 2022.

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