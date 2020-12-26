خمس محافظات تسجل ’’صفر درجة مئوية’’.. التوقعات الجوية لليوم واليومين المقبلين

2020/12/26 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، ودرجات الحرارة في عموم محافظات العراق.

ووفقاً لجداول صادرة عن الهيأة تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً ويتحول تدريجياً إلى غيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، وطقس المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وطقس المنطقة الجنوبية سيكون مشابهاً لطقس المنطقة الوسطى".

وستكون درجات الحرارة في بغداد وبقية المحافظات، من 13 درجة مئوية إلى 17 درجة، خلال النهار، ومن درجتين تحت الصفر مئوية إلى 4 درجات مئوية خلال الليل.

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