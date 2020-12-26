مقتل وإصابة 13 شخصا بنزاع عشائري في البصرة

2020/12/26 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت، (26 كانون الأول، 2020)، بمقتل وإصابة 13 شخصا بنزاع عشائري في منطقة الطوبة وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "5 اشخاص قتلوا في نزاع عشائري فيما اصيب 8 اخرين في منطقة الطوبة وسط محافظة البصرة ليلة أمس".

واضاف أن "النزاع استمر لساعات طويلة قبل أن ينتهي بهذه الحصيلة من القتلى والجرحى".

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