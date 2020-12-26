العراق يخاطب توغو لتأمين مباراة ودية بين المنتخبين

2020/12/26 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/ بغدادخاطبت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، الاتحاد التوغولي لتأمين مباراة ودية بين المنتخبين.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التطبيعية خاطبت الاتحاد التوغولي لكرة القدم من اجل تأمين مباراة ودية بين المنتخبين”.

واوضح ان “المباراة من المؤمل ان تقام في الامارات في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل في الاطار الودي بعد الغاء البطولة الرباعية واعتذار ايسلندا والكونغو”.

يذكر ان العراق من المؤمل ان يواجه الامارات ودياً في الـ12 من الشهر المقبل.



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