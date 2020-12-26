7 أعراض للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

2020/12/26 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وسط جهود الباحثين في ابتكار لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد ونجاحهم في تحقيق ذلك، باعتماد لقاحات مثل موديرنا وفايزر، صُدم العالم بظهور سلالة مختلفة من كورونا في أنحاء متفرقة من العالم.

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