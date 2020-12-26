مصرف الرشيد يوقف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير

2020/12/26 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية ٣ كانون الثاني وذلك لانتهاء السنة المالية ولاغرض التطبيق فقط.

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