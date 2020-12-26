أمريكا: 120 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/26 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 18 مليوناً و755 ألفاً و132 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 330 ألفاً و252 حالة.

وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز الصادر الساعة (01:00 السبت بتوقيت غرينتش) جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل ألف و403 حالات وفاة جديدة و120 ألفاً و991 حالة إصابة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 37 ألفاً و129 حالة.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بمليونين و67 ألفاً و569 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك ثم إلينوي.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

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