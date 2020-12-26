2020/12/26 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنددت وزارة الصناعة والمعادن بـ”الحملة المغرضة والمشبوهة” من قبل بعض الجهات.وأكدت الوزارة في بيان تلقت وصل “النور نيوز” نسخة منه “المضي في تطبيق خطتها ومشروعها الوطني لإعادة هيبة الصناعة العراقية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات ومحاربة الفاسدين وكل من يحاول تعطيل وايقاف المسيرة التي يقودها الوزير منهل عزيز الخباز”.واوضحت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعة تتحدث عن سكراب الحديد وإيقاف تهريبه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعة تتحدث عن سكراب الحديد وإيقاف تهريبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).