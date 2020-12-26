إطلاق البطاقة الوقودية رقم ٩ في بغداد

2020/12/26 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت شركة المنتجات النفطية، اليوم السبت،عن اطلاق البطاقة الوقودية رقم ٩ في بغداد بواقع ٥٠ لتر من النفط الابيض.وذكرت الشركة، في بيان صحفي، أن “وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية عن اطلاق البطاقة الوقودية في بغداد رقم ٩ بواقع ٥٠ لتر من النفط الابيض”.ودعا البيان المواطنين “للتزود بالحصة المذكورة عن طريق المحطات …

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