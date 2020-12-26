العراق يعلن عدم تاثير سد اليسو التركي على حصته المائية الواردة

2020/12/26 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد مستشار وزير الموارد المائيّة عون ذياب الجمعة، أن سد اليسو التركي لا يؤثر في كميات المياه الواردة إلى العراق.وقال ذياب في تصريح صحفي ان “هناك تفاهماً تحقق مع الجانب التركي بشأن كميات المياه التي تصل إلى العراق من خلال الاجتماع الذي عقد في شهر آب الماضي بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية …

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