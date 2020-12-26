2020/12/26 | 10:50 - المصدر: سفن سكاي

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اعلن مصرف الرشيد اليوم االسبت الموافق ٢٦كانون الاول ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية ٣ كانون الثاني وذلك لانتهاء السنة المالية ولاغرض التطبيق فقط واوضح المكتب الاعلامي ان الايقاف يشمل حسابات التوفير فقط ولاغراض تطبيق الحسابات علما انه تم توجيه فروع المصرف التعامل مع حالات السحب الاضطرارية خلال الفترة المذكورة بالمرونة المناسبة.



واضاف ان هذا الاجراء معمول به نهاية كل عام مع استمرار العمل بالحسابات الاخرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يوقف عمليات السحب والإيداع لحسابات التوفير لغاية ٣ كانون الثاني لانتهاء السنة المالية .



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